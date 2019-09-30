Крикунов: звено Шипачёва просто угробило время в большинстве

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился эмоциями после домашнего матча с «Йокеритом» (1:2 ОТ).
«Обратный матч относительно того, что было весной с этой командой. Раньше они атаковали, а мы играли от обороны. Сегодня было наоборот. К сожалению, звено Шипачёва сегодня не использовало большинство, просто угробило время. У них ничего не получилось, и ещё удалений нахватали. Одна ошибка в овертайме — и проиграли игру. Я спрашивал у игроков, нужен ли им тайм-аут перед большинством. Они сказали, что не нужен.
По крайней мере, определились мы со звеньями. Сейчас ясно, кто и как будет играть. Осталось только добавлять в самой игре. С чем связываю, что у половины форвардов ноль голов и ноль передач? Ну так именно с этим и связываю. У нас нет результата вот у этих нападающих. Мы пробовали и так и сяк, по-разному пробовали. Сегодня вроде пришли к какому-то знаменателю. Это тот плюс, который получили сегодня, кроме одного очка в таблицу.
Ерёменко больше не сыграет за «Динамо»? Нет-нет-нет. Он у нас готовится. Должен был играть и раньше, но, к сожалению, тогда он был не совсем готов», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 30 сентября 2019
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