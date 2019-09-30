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Яшкин: даже не слушал, что мне говорил арбитр Франё

Яшкин: даже не слушал, что мне говорил арбитр Франё
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин поделился мнением о домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (1:2 ОТ).

«И мы, и они боролись до самого конца. В принципе, голы решили судьбу матча. Забивать надо было. У нас много моментов было, в том числе и у меня, доводить всё надо было до конца. Не ко мне вопрос по удалению в овертайме. Ребята старались и где-то перестарались. Получили удаление — получили гол. Надо было переждать этот момент.

Я не стану комментировать работу судей. Нет смысла об этом говорить. Что мне сказал соотечественник Франё? (Мартин Франё, главный арбитр матча. — Прим. «Чемпионата»). Да я даже не слушал его», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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