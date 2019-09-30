Кошечкин «задавил» одоклубника, «Авангард» поддерживали красотки. Яркие фото

30 сентября в Подмосковье на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Авангард» одержал победу над магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась со счётом 3:2.

«Ястребы» вышли вперёд на 13-й минуте стараниями Тейлора Бека, реализовавшего численный перевес. Во втором игровом отрезке Сергей Шумаков отметился голом в большинстве, а через пять минут нападающий «Авангарда» оформил дубль. На 49-й минуте гости отыграли один гол стараниями Владимира Галузина, забросившего первую шайбу в составе новой команды. На последней минуте Эрик О'Делл сократил отставание до минимума, но на большее гостей не хватило.

Лучшие кадры с матча «Авангард» — «Металлург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.