Величкин: все тренеры-иностранцы — головная боль для менеджеров
Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин после выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:3) поделился мнением об иностранных тренерах. «Магнитка» потерпела четвёртое поражение подряд.
«Когда иностранец в команде — это огромные хлопоты. Как ему жить, как возить его семью, как обеспечить психологическую устойчивость, когда он один, без семьи. Это разница менталитетов. Все тренеры-иностранцы это головная боль для менеджеров. Но от безысходности мы их приглашаем.
Мы видели, что при Йозефе Яндаче у «Металлурга» нет никакой игры. Поэтому с президентом клуба решили, что, пока не поздно, надо начинать всё заново», — передаёт слова Величкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 30 сентября 2019
-
22:52
-
22:50
-
22:44
-
22:39
-
22:32
-
22:30
-
22:28
-
22:08
-
21:59
-
21:56
-
21:53
-
21:47
-
21:37
-
21:25
-
21:20
-
20:49
-
20:33
-
20:12
-
20:02
-
19:36
-
19:16
-
19:08
-
19:00
-
18:47
-
18:40
-
18:23
-
18:16
-
18:04
-
17:37
-
17:22
-
17:11
-
16:54
-
16:26
-
15:52
-
15:22
Партнерский контент