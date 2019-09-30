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Величкин: все тренеры-иностранцы — головная боль для менеджеров

Величкин: все тренеры-иностранцы — головная боль для менеджеров
Хоккей / КХЛ 0

Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин после выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:3) поделился мнением об иностранных тренерах. «Магнитка» потерпела четвёртое поражение подряд.

«Когда иностранец в команде — это огромные хлопоты. Как ему жить, как возить его семью, как обеспечить психологическую устойчивость, когда он один, без семьи. Это разница менталитетов. Все тренеры-иностранцы это головная боль для менеджеров. Но от безысходности мы их приглашаем.

Мы видели, что при Йозефе Яндаче у «Металлурга» нет никакой игры. Поэтому с президентом клуба решили, что, пока не поздно, надо начинать всё заново», — передаёт слова Величкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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