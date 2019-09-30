Марьямяки: радует, что не пропустили в меньшинстве, ведь у «Динамо» есть Шипачёв
Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки поделился эмоциями после выездного матча с московским «Динамо» (2:1 ОТ).
«Наш соперник сегодня был хорош, особенно в первом периоде. Повезло, что мы ушли на первый перерыв при счёте 1:0. Но после это команда заиграла лучше, я очень доволен нашими действиями. Когда у соперника есть такие игроки, как Шипачёв и Петерссон, то наша игра в меньшинстве без пропущенных шайб очень радует. Но и отмечу Яниса Калниньша, который провёл великолепный матч», — передаёт слова Марьямяки корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
2 октября подопечные Владимира Крикунова сыграют в Москве с «Северсталью», а финский клуб в этот же день встретится с Нижнекамске с «Нефтехимиком».
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