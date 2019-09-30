Величкин рассказал, в каком случае уйдёт из «Металлурга»
Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин после выездного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом» (2:3) прокомментировал слухи о возможной отставке.
«Я же не выхожу на лёд и не забиваю. Не строю схемы. Что касается селекции, то летом шли другие разговоры. Кто-то называл нашу селекцию лучшей. Вы посмотрите, какие у нас четыре звена. Вряд ли мы ещё найдём такую команду. Может, исключая ЦСКА. Мне уйти нет проблем. Сдаться и уйти — самое простое. Давайте я вам дам обещание: если мы выиграем Кубок Гагарина, то я уйду. Я не буду стричься наголо, а просто уйду. Выиграю кубок, вручу его болельщикам и уйду», — передаёт слова Величкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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