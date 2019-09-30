Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Величкин рассказал, в каком случае уйдёт из «Металлурга»

Величкин рассказал, в каком случае уйдёт из «Металлурга»
Хоккей / КХЛ 0

Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин после выездного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом» (2:3) прокомментировал слухи о возможной отставке.

«Я же не выхожу на лёд и не забиваю. Не строю схемы. Что касается селекции, то летом шли другие разговоры. Кто-то называл нашу селекцию лучшей. Вы посмотрите, какие у нас четыре звена. Вряд ли мы ещё найдём такую команду. Может, исключая ЦСКА. Мне уйти нет проблем. Сдаться и уйти — самое простое. Давайте я вам дам обещание: если мы выиграем Кубок Гагарина, то я уйду. Я не буду стричься наголо, а просто уйду. Выиграю кубок, вручу его болельщикам и уйду», — передаёт слова Величкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Магнитка» опустилась на дно. Такого КХЛ ещё не видела
Магнитогорский «Металлург» — худший клуб лиги прямо сейчас. Вы можете в это поверить?
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент