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Величкин: Мозякин пока не в своей тарелке

Величкин: Мозякин пока не в своей тарелке
Хоккей / КХЛ 0

Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин после выездного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом» (2:3) оценил игру нападающего Сергея Мозякина в нынешнем сезоне.

«Ждать ли обменов? Этот процесс идёт, нельзя с уверенностью сказать «нет» или «да». Всякое возможно. Будет делаться всё, чтобы ускорить процесс роста команды.

По поводу Мозякина: так не бывает, что он в прошлом году был хорош, а в этом году — нет. Он нормальный. Действительно, Сергей пока не в своей тарелке, но он тот, кем был.

Воробьёв не паникует. А что паниковать? Это самое лёгкое: поднять руки и запаниковать. Никто не дождётся», — передаёт слова Величкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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