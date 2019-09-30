Величкин: Мозякин пока не в своей тарелке
Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин после выездного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом» (2:3) оценил игру нападающего Сергея Мозякина в нынешнем сезоне.
«Ждать ли обменов? Этот процесс идёт, нельзя с уверенностью сказать «нет» или «да». Всякое возможно. Будет делаться всё, чтобы ускорить процесс роста команды.
По поводу Мозякина: так не бывает, что он в прошлом году был хорош, а в этом году — нет. Он нормальный. Действительно, Сергей пока не в своей тарелке, но он тот, кем был.
Воробьёв не паникует. А что паниковать? Это самое лёгкое: поднять руки и запаниковать. Никто не дождётся», — передаёт слова Величкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
«Мозякин не тот, он уже не первое звено». Почему посыпался «Металлург»
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