Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Хартли: в концовке смотрел на часы, и секунды таяли очень медленно

Хартли: в концовке смотрел на часы, и секунды таяли очень медленно
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом» (3:2).

«Отличную работу наши ребята сегодня провели. Это касается в первую очередь спецбригад: наши большинство и меньшинство здорово сработали. У обеих команд было достаточно удалений, поэтому именно в меньшинстве и Бобков важные сейвы выполнил, и ребята наши отлично убивали время.

«Металлург» — это такая команда, которая специализируется на нападении. У неё глубокий состав, и непросто против них играть, непросто их сдерживать. Вспомните только концовку: я буквально смотрел на часы, и казалось, что секунды очень медленно таяли. Сложно против такого противника бороться, и хочу похвалить и отдать должное нашим ребятам: эта победа хорошая и заслуженная», — приводит слова Хартли официальный сайт омского клуба.

Хартли: у «Металлурга» выдался ужасный старт. Такое бывает в хоккее
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент