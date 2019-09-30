Хартли: в концовке смотрел на часы, и секунды таяли очень медленно

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом» (3:2).



«Отличную работу наши ребята сегодня провели. Это касается в первую очередь спецбригад: наши большинство и меньшинство здорово сработали. У обеих команд было достаточно удалений, поэтому именно в меньшинстве и Бобков важные сейвы выполнил, и ребята наши отлично убивали время.



«Металлург» — это такая команда, которая специализируется на нападении. У неё глубокий состав, и непросто против них играть, непросто их сдерживать. Вспомните только концовку: я буквально смотрел на часы, и казалось, что секунды очень медленно таяли. Сложно против такого противника бороться, и хочу похвалить и отдать должное нашим ребятам: эта победа хорошая и заслуженная», — приводит слова Хартли официальный сайт омского клуба.

Хартли: у «Металлурга» выдался ужасный старт. Такое бывает в хоккее