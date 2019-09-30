«Филадельфия» проиграла «Лозанне» в выставочном матче в Швейцарии

Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» проиграл швейцарской «Лозанне» в выставочном матче в Швейцарии. Матч завершился со счётом 4:3 в пользу «Лозанны».



В составе победителей результативными бросками отметились Янник Херрен, Кори Эммертон, Джоэль Дженацци и Джоэль Вермин. У «лётчиков» заброшенные шайбы на свой счёт записали Клод Жиру, Коннор Баннаман и Шон Кутюрье.



Регулярный сезон Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20 стартует 3 октября. В первом матче «Сент-Луис» на домашней арене сыграет с «Вашингтоном». Также в первый игровой день «Оттава» на выезде сыграет с «Торонто», «Эдмонтон» примет «Ванкувер», а «Вегас» проведёт домашнюю встречу с «Сан-Хосе».



Четыре команды примут участие в 2019 году в НХЛ Global Series и сыграют в Европе. «Чикаго» и «Филадельфия» 4 октября проведут матч в Праге (Чехия), «Баффало» и «Тампа-Бэй» встретятся в двух играх в Стокгольме (Швеция). Матчи пройдут 8 и 9 ноября.

«Чикаго» победил немецкий «Айсбэрен» в выставочном матче в Берлине