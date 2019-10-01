Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
30 сентября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось шесть матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
«Адмирал» — «Сибирь» — 3:2 Б.
КХЛ - регулярный чемпионат
30 сентября 2019, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
Б
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Шаров (Хабаров, Сятери) – 18:17' (5x5) 0:2 Пуустинен (Йокипакка, Руохомаа) – 29:27' (5x4) 1:2 Лалонд (Юнг) – 57:34' (5x4) 2:2 Альмквист (Бакош) – 58:39' (6x5) 3:2 Альмквист – 65:00' ( ПБ)
«Барыс» — «Куньлунь Ред Стар» — 2:5.
КХЛ - регулярный чемпионат
30 сентября 2019, понедельник. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
2 : 5
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Фу (Кракнелл) – 16:41' (5x4) 1:1 Пакаринен – 20:37' (5x4) 2:1 Старченко (Полохов) – 22:27' (5x5) 2:2 Ип (Фу, Фрэм) – 23:33' (5x5) 2:3 Палола (Брюле) – 44:42' (5x5) 2:4 Мёрфи (Миллер, Ип) – 51:38' (5x5) 2:5 Локхарт (Бартли, Челиос) – 55:01' (5x5)
«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 3:2.
КХЛ - регулярный чемпионат
30 сентября 2019, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Галимов (Викстранд, Ткачёв) – 28:26' (5x5) 1:1 Казионов – 30:46' (5x5) 2:1 Азеведу (Кормье, Яруллин) – 36:04' (5x5) 3:1 Педан (Ткачёв, Фрэттин) – 44:11' (5x5) 3:2 Уайт (Мёрфи, Митчелл) – 51:32' (5x5)
«Авангард» — «Металлург» — 3:2.
КХЛ - регулярный чемпионат
30 сентября 2019, понедельник. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Бек (Семёнов, Шумаков) – 12:28' (5x4) 2:0 Шумаков (Войнов, Бек) – 26:36' (5x4) 3:0 Шумаков (Андригетто) – 31:28' (5x5) 3:1 Галузин (Яковлев) – 48:43' (5x5) 3:2 О'Делл (Козун, Мозякин) – 59:15' (6x5)
«Динамо» М — «Йокерит» — 1:2 ОТ.
КХЛ - регулярный чемпионат
30 сентября 2019, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Йокерит
Хельсинки
0:1 О'Нилл (Лехтонен) – 19:29' (5x5) 1:1 Петерссон – 54:04' (5x5) 1:2 Хаапала (О'Нилл) – 61:50' (4x3)
«Динамо» Р — СКА — 0:3.
КХЛ - регулярный чемпионат
30 сентября 2019, понедельник. 19:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
0 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Зуб (Кагарлицкий) – 10:37' (5x5) 0:2 Дыбленко (Плотников, Лехтеря) – 40:39' (5x5) 0:3 Кетов – 58:30' (5x5)
Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина.
- 1 октября 2019
-
00:08
- 30 сентября 2019
-
23:48
-
23:22
-
23:17
-
23:09
-
22:56
-
22:52
-
22:50
-
22:44
-
22:39
-
22:32
-
22:30
-
22:28
-
22:08
-
21:59
-
21:56
-
21:53
-
21:47
-
21:37
-
21:25
-
21:20
-
20:49
-
20:33
-
20:12
-
20:02
-
19:36
-
19:16
-
19:08
-
19:00
-
18:47
-
18:40
-
18:23
-
18:16
-
18:04
-
17:37
Партнерский контент