Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

30 сентября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось шесть матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги



«Адмирал» — «Сибирь» — 3:2 Б.

«Барыс» — «Куньлунь Ред Стар» — 2:5.

«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 3:2.

«Авангард» — «Металлург» — 3:2.

«Динамо» М — «Йокерит» — 1:2 ОТ.

«Динамо» Р — СКА — 0:3.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина.