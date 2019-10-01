Шумаков — о «Металлурге»: со временем к нему всё равно придёт игра

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков подвёл итоги домашнего матча с «Металлургом» (3:2).
«Разобрали всё после матча со «Спартаком»: действовать надо было проще. Сегодня выстояли — значит, выводы сделали. Конечно, была задача задавить соперника с начала встречи. Мы каждую игру начинаем с первых минут. Так и надо играть, как сегодня мы начали.
Мои голы? Один в большинстве забили, а другой Андригетто затащил шайбу в зону, набросил — получилось подставить. Наверное, да, вымотали их этим. Что касается старта сезона, то считаю, что мог бы играть и лучше.
В третьем периоде начали прижиматься, отбрасывать шайбу. Надо было играть так же, как мы играли первые два периода, и всё было бы нормально.
Конечно, все понимали, что сейчас «Металлург» сродни раненному зверю. У них произошла смена тренера: их готовил один, сейчас второй — они немного перестраиваются. Наверное, со временем к ним всё равно придёт игра», — приводит слова Шумакова официальный сайт «Авангарда».
- 1 октября 2019
-
01:58
-
00:59
-
00:42
-
00:22
-
00:08
- 30 сентября 2019
-
23:48
-
23:22
-
23:17
-
23:09
-
22:56
-
22:52
-
22:50
-
22:44
-
22:39
-
22:32
-
22:30
-
22:28
-
22:08
-
21:59
-
21:56
-
21:53
-
21:47
-
21:37
-
21:25
-
21:20
-
20:49
-
20:33
-
20:12
-
20:02
-
19:36
-
19:16
-
19:08
-
19:00
-
18:47
-
18:40