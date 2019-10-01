Шумаков — о «Металлурге»: со временем к нему всё равно придёт игра

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков подвёл итоги домашнего матча с «Металлургом» (3:2).



«Разобрали всё после матча со «Спартаком»: действовать надо было проще. Сегодня выстояли — значит, выводы сделали. Конечно, была задача задавить соперника с начала встречи. Мы каждую игру начинаем с первых минут. Так и надо играть, как сегодня мы начали.



Мои голы? Один в большинстве забили, а другой Андригетто затащил шайбу в зону, набросил — получилось подставить. Наверное, да, вымотали их этим. Что касается старта сезона, то считаю, что мог бы играть и лучше.



В третьем периоде начали прижиматься, отбрасывать шайбу. Надо было играть так же, как мы играли первые два периода, и всё было бы нормально.



Конечно, все понимали, что сейчас «Металлург» сродни раненному зверю. У них произошла смена тренера: их готовил один, сейчас второй — они немного перестраиваются. Наверное, со временем к ним всё равно придёт игра», — приводит слова Шумакова официальный сайт «Авангарда».

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