Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Шумаков — о «Металлурге»: со временем к нему всё равно придёт игра

Шумаков — о «Металлурге»: со временем к нему всё равно придёт игра
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков подвёл итоги домашнего матча с «Металлургом» (3:2).

«Разобрали всё после матча со «Спартаком»: действовать надо было проще. Сегодня выстояли — значит, выводы сделали. Конечно, была задача задавить соперника с начала встречи. Мы каждую игру начинаем с первых минут. Так и надо играть, как сегодня мы начали.

Мои голы? Один в большинстве забили, а другой Андригетто затащил шайбу в зону, набросил — получилось подставить. Наверное, да, вымотали их этим. Что касается старта сезона, то считаю, что мог бы играть и лучше.

В третьем периоде начали прижиматься, отбрасывать шайбу. Надо было играть так же, как мы играли первые два периода, и всё было бы нормально.

Конечно, все понимали, что сейчас «Металлург» сродни раненному зверю. У них произошла смена тренера: их готовил один, сейчас второй — они немного перестраиваются. Наверное, со временем к ним всё равно придёт игра», — приводит слова Шумакова официальный сайт «Авангарда».

У «Магнитки» всё плохо. Величкин объяснил, почему
Откровенный разговор босса магнитогорского клуба с журналистами.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент