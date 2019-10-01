Ландеског с плакатом встретил возвращение Рантанена в «Колорадо»

Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског встретил одноклубника — нападающего Микко Рантанена с плакатом.



Шведский игрок встретил возвращение финна с надписью: «С возвращением домой, Микко». Ранее Рантанен заключил с «лавинами» новый шестилетний контракт с годовым окладом $ 9,25 млн. Он находился в статусе ограниченно свободного агента.

Посмотреть фото можно в «твиттере» «Колорадо Эвеланш».



В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 22-летний Рантанен набрал 87 (31+56) очков в 74 играх регулярного чемпионата при показателе полезности «+13» и 54 минутах штрафного времени. Финский форвард проводил на площадке около 21 минуты за игру. В 12 матчах плей-офф на его счету 14 (6+8) баллов.