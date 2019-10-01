Врана: для «Вашингтона» триумф в позапрошлом плей-офф — уже история

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Якуб Врана поделился ожиданиями от приближающегося сезона, который стартует в ночь на 3 октября мск.
«Мы всегда стремимся бороться только за самые высокие места, и в новом сезоне также хотим биться за Кубок Стэнли. Для нас триумф в позапрошлом плей-офф — уже история. Никто на него не оглядывается — все понимают, что надо начинать сначала. Особенно после такого досадного проигрыша, как в серии с «Каролиной». Поэтому все очень серьёзно относятся к предстоящему сезону и намерены максимально отдавать себя команде в каждом матче», — приводят слова Враны «Известия».
В прошедшем регулярном чемпионате Врана не пропустил ни одной встречи, заработав в 82 матчах 47 (23+24) баллов при показателе полезности «+20» и 27 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 14 минут за матч. В семи играх розыгрыша Кубка Стэнли Врана не заработал ни одного очка.
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