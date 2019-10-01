Мюррей: для «Питтсбурга» важно вновь добиться победы в Кубке Стэнли

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей поделился ожиданиями от приближающегося сезона, который стартует в ночь на 3 октября мск.
«Любая неудача заставляет работать ещё больше, чтобы вернуться на вершину. Для нас важно вновь добиться победы в Кубке Стэнли и принести славу клубу. Уверен, все этого хотят, потому что такие успехи — лучшее, что может быть в хоккее. Такое никому не надоест — ни мне, ни Малкину, ни Кросби, ни Летангу, ни кому-либо ещё из нашей команды. Даже если кто-то уже выиграл по два-три трофея», — приводят слова Мюррея «Известия».
В минувшем сезоне «Питтсбург» вышел в плей-офф, но завершил выступление после первого раунда, проиграв в четырёх матчах «Нью-Йорк Айлендерс».
В первом матче нового сезона «Питтсбург» дома сыграет с «Баффало Сэйбрз».
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