Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Салават Юлаев» — «Торпедо НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Мюррей: для «Питтсбурга» важно вновь добиться победы в Кубке Стэнли

Мюррей: для «Питтсбурга» важно вновь добиться победы в Кубке Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей поделился ожиданиями от приближающегося сезона, который стартует в ночь на 3 октября мск.

«Любая неудача заставляет работать ещё больше, чтобы вернуться на вершину. Для нас важно вновь добиться победы в Кубке Стэнли и принести славу клубу. Уверен, все этого хотят, потому что такие успехи — лучшее, что может быть в хоккее. Такое никому не надоест — ни мне, ни Малкину, ни Кросби, ни Летангу, ни кому-либо ещё из нашей команды. Даже если кто-то уже выиграл по два-три трофея», — приводят слова Мюррея «Известия».

В минувшем сезоне «Питтсбург» вышел в плей-офф, но завершил выступление после первого раунда, проиграв в четырёх матчах «Нью-Йорк Айлендерс».

В первом матче нового сезона «Питтсбург» дома сыграет с «Баффало Сэйбрз».

Малкин: Кросби и Раст — важная часть команды, но будем играть даже без них
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент