Пашков: Ерёменко — легенда «Динамо». Он заслужил трепетного отношения к себе

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением об отсутствии игровой практики у голкипера московского «Динамо» Александра Ерёменко.

«Это вопрос к тренеру вратарей, к тренерскому штабу в целом. Мне нравится Бочаров, он прошёл всю вертикаль клуба, еще в Балашихе было видно, что в системе растёт интересный голкипер. Думаю, ему многое дала работа рядом с Ерёменко, когда молодой голкипер мог учиться у опытного и заслуженного.

Что касается Ерёменко, то он — легенда клуба, вратарь, который не так давно привёл «Динамо» к двум Кубкам Гагарина. Нужно находиться внутри команды и тренировочного процесса, чтобы понять, почему Ерёменко не играет.

Но тут не должно быть, как сейчас модно говорить, информационного вакуума. Ерёменко — легенда клуба, он заслужил к себе очень внимательное и трепетное отношение. В противном случае болельщики тренеров просто не поймут», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.