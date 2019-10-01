Прервёт ли «Автомобилист» серию неудач и чем закончится дерби «Спартак» — ЦСКА?

Сегодня, 1 октября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся четыре матча.

— «Автомобилист» — «Локомотив»;

— «Салават Юлаев» — «Торпедо»;

— «Спартак» — ЦСКА;

— «Динамо» Мн — «Сочи».

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Центральный матч игрового дня состоится в Екатеринбурге, где «Автомобилист» примет «Локомотив». Команда Андрея Мартемьянова проиграла четыре матча кряду. В свою очередь ярославский клуб занимает предпоследнее место в Западной конференции. «Локомотив» продолжает играть под руководством исполняющего обязанности главного тренера Александра Ардашева.

В Москве состоится дерби между «Спартаком» и ЦСКА. Олег Знарок впервые в официальном матче встретится с ЦСКА в должности главного тренера красно-белых.