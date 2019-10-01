Орлов — Тарасенко: помнишь, кто выиграл Кубок в прошлом году? Вот моя фамилия

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов рассказал, как в Новосибирске напомнил нападающему «Сент-Луис Блюз» Владимиру Тарасенко, кто из них первым выиграл Кубок Стэнли.

«Мы стояли рядом с Кубком, и я сказал ему: „Помнишь, кто выиграл его в прошлом году? Вот моя фамилия“», — сказал Орлов.

Орлов завоевал Кубок Стэнли в 2018 году в составе «Вашингтона». В 2019 году титул достался «Сент-Луису».

«Мы часто играли друг против друга, играли вместе за сборную области. Так и подружились. С тех пор мы вместе, и между нами есть связь. Он позвонил мне, когда мы выиграли Кубок. Я не мог говорить, но перезвонил как только смог. Он удивился моему звонку. Он не думал, что я перезвоню.

В этом году я звонил ему, а он сразу взял трубку. Я поздравил его. Очень рад за него, его жену и семью. Он долго этого ждал, у него было много травм», — рассказал защитник.