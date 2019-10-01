Тарасенко: полгода назад меня хотели обменять. Много было факторов

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко вспомнил, что в ходе минувшего сезона ходили разговоры о его возможном обмене в другой клуб НХЛ.
«Меня обменять хотели всего полгода назад. Много было факторов: и травмы, и психологическое состояние. Понимаешь, что, сколько бы ты ни играл, психологический спад и неуверенность могут наступить всегда. Выходишь на лёд — и не чувствуешь себя так, как обычно. Наверное, с приходом нового тренера появилось ощущение, что, если мы выигрываем матч, это уже не воспринимается как какое-то событие.
Мы должны выигрывать. Должны выходить и понимать: выиграли потому, что хорошо играли, а не потому что нам повезло или там качели какие-то. А ведь в том сезоне были отрезки, когда мы в большинстве в зону зайти не могли. Болельщики свистели, уходили с третьего периода. И их тоже можно понять: от команды такие ожидания, а она идёт на последнем месте», — цитирует Тарасенко пресс-служба НХЛ.
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