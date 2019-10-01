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«Торпедо» отметило день пожилого человека

«Торпедо» отметило день пожилого человека
Хоккей / КХЛ 0

В канун Международного дня пожилого человека хоккейный клуб «Торпедо» организовал настоящий спортивный праздник для «студентов» университета старшего поколения.

За час до матча с «Сочи» пожилые «студенты» прогулялись по арене, посетили пресс-центр, комментаторскую кабину, рабочее место группы поддержки. В перерыве матча самые активные «студенты» на льду приняли участие в конкурсе на точность броска и станцевали несколько па на подиуме чирлидеров в сопровождении группы Torpedo STARS. Участники получили разнообразные подарки. Но самый главный подарок преподнесли хоккеисты — они одержали победу в матче с соперником из Сочи со счётом 4:1.

Сегодня, 1 октября, «Торпедо» проведёт выездной матч с «Салаватом Юлаевым».

Фото: ХК «Торпедо»
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