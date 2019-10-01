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КХЛ определила лучших игроков сентября

КХЛ определила лучших игроков сентября
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига определила лауреатов сентября в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Алексей Мельничук (СКА), одержавший победы в шести из восьми матчей, в том числе три — на ноль (лучший результат сентября). Голкипер петербургского клуба отразил 96,08% бросков при коэффициенте надёжности 0,82.

Лучшим защитником признан Микаэль Викстранд («Ак Барс»), одержавший вместе с командой 9 побед в 11 матчах и набравший в них 10 (3+7) очков. Викстранд не завершил ни один из матчей месяца с отрицательным показателем полезности.

Лучшим нападающим признан Дамир Жафяров («Торпедо»), одержавший вместе с командой 8 побед в 13 матчах и набравший в них 13 (6+7) очков. Нападающий нижегородского клуба набирал очки в 10 из 13 матчей месяца.

Лучшим новичком признан защитник Даниил Журавлёв («Ак Барс»). Защитник казанского клуба завершил лишь один из 10 матчей месяца с отрицательным показателем полезности.

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