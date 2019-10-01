Рижское «Динамо» подтвердило переход Салака

Рижское «Динамо» сообщило о переходе голкипера Александра Салака. Ранее об этом сообщал «Чемпионат». В сентябре вратарь тренировался у себя на родине с клубом «Кладно», владельцем которого является легендарный Яромир Ягр.



В прошлом сезоне 32-летний чех выступал в ярославском «Локомотиве», проиграв конкуренцию юному Илье Коновалову. В регулярном чемпионате сезона-2018/19 Салак принял участие в 20 матчах, одержав девять побед при коэффициенте надёжности 1,86 и отражая 92,2% бросков по воротам. В плей-офф Кубка Гагарина вратарь сыграл пять матчей. В Континентальной хоккейной лиге Салак выступал также за «Сибирь» и СКА.



Ранее рижский клуб подписал соглашение с другим вратарём — россиянином Андреем Макаровым.

Савицкис: «Динамо» Р идёт на риск с Салаком. Надеемся, он станет первым номером