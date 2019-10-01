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Рижское «Динамо» подтвердило переход Салака

Рижское «Динамо» подтвердило переход Салака
Хоккей / КХЛ 0

Рижское «Динамо» сообщило о переходе голкипера Александра Салака. Ранее об этом сообщал «Чемпионат». В сентябре вратарь тренировался у себя на родине с клубом «Кладно», владельцем которого является легендарный Яромир Ягр.

В прошлом сезоне 32-летний чех выступал в ярославском «Локомотиве», проиграв конкуренцию юному Илье Коновалову. В регулярном чемпионате сезона-2018/19 Салак принял участие в 20 матчах, одержав девять побед при коэффициенте надёжности 1,86 и отражая 92,2% бросков по воротам. В плей-офф Кубка Гагарина вратарь сыграл пять матчей. В Континентальной хоккейной лиге Салак выступал также за «Сибирь» и СКА.

Ранее рижский клуб подписал соглашение с другим вратарём — россиянином Андреем Макаровым.

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