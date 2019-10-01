Челиос: Бэбкок будет давать шансы российским новичкам «Торонто»

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, серебряный призёр Олимпиады-2002 Крис Челиос поделился мнением о перспективах российских хоккеистов в составе «Торонто Мэйплс Лифс» — нападающих Ильи Михеева и Егора Коршкова.



«Майк Бэбкок любит работать с молодыми и талантливыми игроками, неважно, какая у них национальность. Он очень качественно работал с Павлом Дацюком, а затем с Никитой Зайцевым. И наверняка будет давать шансы российским новичкам. Дальше многое будет зависеть от них самих — их работы на тренировках и эффективности в матчах», — приводят слова Челиоса «Известия».



В 2008 году Челиос стал победителем Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз», который тогда тренировал нынешний наставник «Торонто» Майк Бэбкок.

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