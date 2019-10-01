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Кто главный виновник провального старта «Металлурга»?

Кто главный виновник провального старта «Металлурга»?
Хоккей / КХЛ 0

«Металлург» крайне неудачно стартовал в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

В 12 матчах сезона уральская команда набрала всего шесть очков, она занимает последнее место не только в Восточной конференции, но и во всей лиге. Вчера, 30 сентября, «Металлург» уступил в Балашихе «Авангарду» со счётом 2:3. В начале сезона руководство «Магнитки» уволило главного тренера Йозефа Яндача и пригласило на его место Илью Воробьёва.

«Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе «Кто виноват в провальном старте «Металлурга»?».

— Геннадий Величкин;
— Йозеф Яндач;
— Илья Воробьёв;
— Сергей Мозякин.

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Откровенный разговор босса магнитогорского клуба с журналистами.

Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.

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