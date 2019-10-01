Кто главный виновник провального старта «Металлурга»?
«Металлург» крайне неудачно стартовал в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
В 12 матчах сезона уральская команда набрала всего шесть очков, она занимает последнее место не только в Восточной конференции, но и во всей лиге. Вчера, 30 сентября, «Металлург» уступил в Балашихе «Авангарду» со счётом 2:3. В начале сезона руководство «Магнитки» уволило главного тренера Йозефа Яндача и пригласило на его место Илью Воробьёва.
«Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе «Кто виноват в провальном старте «Металлурга»?».
— Геннадий Величкин;
— Йозеф Яндач;
— Илья Воробьёв;
— Сергей Мозякин.
У «Магнитки» всё плохо. Величкин объяснил почему
Откровенный разговор босса магнитогорского клуба с журналистами.
Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.
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