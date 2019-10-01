Киселевич: «Спартак» действует на ЦСКА, как красная тряпка на быка. Будет жарко

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком». Встреча состоится сегодня, 1 октября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Мы втягиваемся, каждый находит свою игру, и все вместе действуем более уверенно, также приспосабливаемся к различиям в площадках. Это всё положительно сказывается на взаимопонимании и действиях на льду.
Я очень хорошо знаком с историей противостояния со «Спартаком». Красно-белые всегда были хорошим раздражителем для ЦСКА, как красная тряпка для быка. И не только для игроков, но и для болельщиков. Сегодня будет очень интересно, я бы даже сказал, жарко. Кто не придёт, тот упустит многое», — цитирует Киселевича официальный сайт «армейцев».
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