Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Киселевич: «Спартак» действует на ЦСКА, как красная тряпка на быка. Будет жарко

Киселевич: «Спартак» действует на ЦСКА, как красная тряпка на быка. Будет жарко
Хоккей / КХЛ 0

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком». Встреча состоится сегодня, 1 октября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Мы втягиваемся, каждый находит свою игру, и все вместе действуем более уверенно, также приспосабливаемся к различиям в площадках. Это всё положительно сказывается на взаимопонимании и действиях на льду.

Я очень хорошо знаком с историей противостояния со «Спартаком». Красно-белые всегда были хорошим раздражителем для ЦСКА, как красная тряпка для быка. И не только для игроков, но и для болельщиков. Сегодня будет очень интересно, я бы даже сказал, жарко. Кто не придёт, тот упустит многое», — цитирует Киселевича официальный сайт «армейцев».

«Спартак» — ЦСКА. Прогноз: Сорокин засушит Карсумса и Ганзла
У ЦСКА 13 побед подряд над «Спартаком» в официальных поединках.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент