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Салак прокомментировал переход в рижское «Динамо»

Салак прокомментировал переход в рижское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер Александр Салак поделился эмоциями после подписания контракта с рижским «Динамо».

«Очень рад, что наконец-то прибыл в Ригу. Да, команде сейчас не везёт, но за падениями всегда приходит взлёт. Нужно не опускать голову и выкладываться без остатка. Упорная работа всегда приносит плоды.

Рига — очень хороший город. Люди здесь очень любят хоккей. На арене замечательная атмосфера, болельщики оказывают мощную шумовую поддержку. Здесь всегда было приятно играть. Поэтому я долго не думал, стоит принимать предложение или нет.

Не могу дождаться момента, когда выйду на лёд. Сначала необходимо решить все формальные вопросы. Мы решим их и приступим к работе», — приводит слова Салака официальный сайт рижского клуба.

Савицкис: «Динамо» Р идёт на риск с Салаком. Надеемся, он станет первым номером
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