Салак прокомментировал переход в рижское «Динамо»

Голкипер Александр Салак поделился эмоциями после подписания контракта с рижским «Динамо».



«Очень рад, что наконец-то прибыл в Ригу. Да, команде сейчас не везёт, но за падениями всегда приходит взлёт. Нужно не опускать голову и выкладываться без остатка. Упорная работа всегда приносит плоды.



Рига — очень хороший город. Люди здесь очень любят хоккей. На арене замечательная атмосфера, болельщики оказывают мощную шумовую поддержку. Здесь всегда было приятно играть. Поэтому я долго не думал, стоит принимать предложение или нет.



Не могу дождаться момента, когда выйду на лёд. Сначала необходимо решить все формальные вопросы. Мы решим их и приступим к работе», — приводит слова Салака официальный сайт рижского клуба.

Савицкис: «Динамо» Р идёт на риск с Салаком. Надеемся, он станет первым номером