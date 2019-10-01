Помощник главного тренера «Баффало» госпитализирован с пневмонией

Ассистент главного тренера «Баффало Сэйбрз» Дон Гранато покинул расположение клуба.
По информации официального сайта «клинков», специалист госпитализирован с тяжёлой пневмонией. Ему предоставлен медицинский отпуск. Исполнять обязанности помощника наставника «Баффало» будет главный тренер «Рочестер Америкэнс» Крис Тейлор.
В мае нынешнего года главным тренером «Сэйбрз» был назначен Ральф Крюгер. Он тренировал «Эдмонтон Ойлерз» в сезоне-2012/13. В 2014 году специалист был консультантом тренерского штаба сборной Канады, завоевавшей золотые медали на Олимпиаде в Сочи. В 2016 году работал главным тренером сборной Европы на Кубке мира в Торонто, где команда дошла до финала.
На протяжении двух последних лет главным тренером «Сэйбрз» был Фил Хаусли. Под его руководством команде так и не удалось попасть в плей-офф.
- 1 октября 2019
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