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Помощник главного тренера «Баффало» госпитализирован с пневмонией

Помощник главного тренера «Баффало» госпитализирован с пневмонией
Хоккей / НХЛ 0

Ассистент главного тренера «Баффало Сэйбрз» Дон Гранато покинул расположение клуба.

По информации официального сайта «клинков», специалист госпитализирован с тяжёлой пневмонией. Ему предоставлен медицинский отпуск. Исполнять обязанности помощника наставника «Баффало» будет главный тренер «Рочестер Америкэнс» Крис Тейлор.

В мае нынешнего года главным тренером «Сэйбрз» был назначен Ральф Крюгер. Он тренировал «Эдмонтон Ойлерз» в сезоне-2012/13. В 2014 году специалист был консультантом тренерского штаба сборной Канады, завоевавшей золотые медали на Олимпиаде в Сочи. В 2016 году работал главным тренером сборной Европы на Кубке мира в Торонто, где команда дошла до финала.

На протяжении двух последних лет главным тренером «Сэйбрз» был Фил Хаусли. Под его руководством команде так и не удалось попасть в плей-офф.

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