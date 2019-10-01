Папа римский одобрил хоккей и назвал его положительные стороны

В Риме, в рамках состоявшегося в конце сентября конгресса Международной федерации хоккея. делегаты форума во главе с президентом ИИХФ Рене Фазелем встретились с Папой римским Франциском. Среди членов делегации, которые были на аудиенции у понтифика, был Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Франциск отметил важность хоккея и спорта в целом для достижения мира и единства в современном обществе: «Хоккей — хороший пример того, как спорт может выразить чувство общности. Это командная игра, в которой каждый член команды играет важную роль. Важно также помнить, что спорт занимает особое место в нашем росте и целостном развитии. Вот почему церковь ценит спорт сам по себе, как арену человеческой деятельности, где можно воспитывать воздержание, смирение, мужество и терпение, а также наблюдать встречи с красотой, добром, истиной и радостью».
Рене Фазель в свою очередь поблагодарил первое лица Ватикана за внимание к хоккею и подчеркнул важную миссию спорта в деле установления и поддержания дружеских контактов между государствами и народами, а также значимую роль в укреплении традиционных ценностей – семьи, веры, патриотизма, здорового образа жизни.
- 1 октября 2019
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