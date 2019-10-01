Овечкин: надеюсь, что Бекстрём останется в «Вашингтоне» до конца карьеры

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассчитывает, что его одноклубник Никлас Бекстрём подпишет новый контракт с клубом. Нынешний сезон станет для шведского игрока последним по действующему соглашению со «столичными».



«Я считаю, то, что мы сделали для города и для команды, это останется навсегда, ведь так? Поэтому надеюсь, что Никлас подпишет новый долгосрочный контракт и останется в Вашингтоне до последнего дня карьеры. Его наследие именно здесь, не думаю, что ему будет веселее в других командах.



Как бы то ни было, наша работа — играть в хоккей. Посмотрим, что произойдёт через год или два года, а пока мы просто хотим выходить на лёд и веселиться. И мы знаем, что мы можем сделать на льду, и это главное», — цитирует Овечкина Washington Post.

«Вашингтон» не становится сильнее. Овечкин больше не выиграет Кубок Стэнли? Сколько раз мы это уже слышали, но скоро в «Кэпиталз» всё же начнётся перестройка.