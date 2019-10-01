«Спартак» — ЦСКА: стали известны составы на московское дерби

Стали известны составы хоккейных клубов «Спартак» и ЦСКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Московское дерби состоится сегодня, 1 октября, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Спартак»:



Гудачек (Хомченко);

Гончаров — Вишневский, Карсумс — Шашков — Даугавиньш;

Рылов — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;

Кулик — Гришин, Кокарев — Столяров — Никонцев;

Тришин, Шабловский, Цыплаков — Злобин — Талалуев.



ХК ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Блажиевский — Нестеров, Капризов — Светлаков — Григоренко;

Киселевич — Марченко, Калинин — Шалунов — Окулов;

Науменков — Дальбек, Секач — Вей — Мамин;

Романов, Телегин — Карнаухов — Слепышев.