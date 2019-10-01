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«Динамо Мн» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
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«Динамо» Мн — «Сочи»: стали известны составы команд

«Динамо» Мн — «Сочи»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы минского «Динамо» и хоккейного клуба «Сочи» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информирует официальный сайт черноморской команды. Встреча состоится сегодня, 1 октября, начало игры — в 19:30 мск.

«Динамо»:

Энрот (Осипков);
Граньяни – Ерёменко, Принс – Шор – Пулккинен;
Готовец – Евенко, А. Костицын – Паре – Демков;
Дерябин – Бокун, Мартынов – Ковыршин – Степанов;
Знахаренко, Феоктистов – Китаров – Когалев, Казьянин.

«Сочи»:

Проскуряков (Ахметов);
Бертильссон – Эллис, Шмелёв – Росен – Стрёмвалль;
Погоришный – Петров, Крикунов – Коллинз – Лугин;
Ю. Александров – Елизаров, Алтыбармакян – Точицкий – Мосалёв;
Гордеев, Капустин – Томилин – Архипов, Старков.

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