«Динамо» Мн — «Сочи»: стали известны составы команд

Стали известны составы минского «Динамо» и хоккейного клуба «Сочи» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информирует официальный сайт черноморской команды. Встреча состоится сегодня, 1 октября, начало игры — в 19:30 мск.



«Динамо»:



Энрот (Осипков);

Граньяни – Ерёменко, Принс – Шор – Пулккинен;

Готовец – Евенко, А. Костицын – Паре – Демков;

Дерябин – Бокун, Мартынов – Ковыршин – Степанов;

Знахаренко, Феоктистов – Китаров – Когалев, Казьянин.



«Сочи»:



Проскуряков (Ахметов);

Бертильссон – Эллис, Шмелёв – Росен – Стрёмвалль;

Погоришный – Петров, Крикунов – Коллинз – Лугин;

Ю. Александров – Елизаров, Алтыбармакян – Точицкий – Мосалёв;

Гордеев, Капустин – Томилин – Архипов, Старков.