Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Эвандер Кейн дисквалифицирован на три матча и потеряет $ 112 тыс.

Эвандер Кейн дисквалифицирован на три матча и потеряет $ 112 тыс.
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн получил дисквалификацию на три матча, информирует официальный сайт организации. Форвард наказан за физическое воздействие на судью в товарищеском матче с «Вегас Голден Найтс» (1:5) 29 сентября. Ранее стало известно, что команда планирует оспорить возможную дисквалификацию.

В соответствии с условиями Коллективного договора игроков Национальной хоккейной лиги игрок потеряет часть зарплаты. Исходя из расчёта годовой зарплаты, Кейн лишится около $ 112 тыс. Деньги поступят в фонд экстренной помощи игрокам.

В прошлом регулярном чемпионате НХЛ 28-летний Кейн принял участие в 74 матчах, записав на свой счёт 56 (30+26) баллов при показателе полезности "-3".

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019