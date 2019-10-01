Эвандер Кейн дисквалифицирован на три матча и потеряет $ 112 тыс.

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн получил дисквалификацию на три матча, информирует официальный сайт организации. Форвард наказан за физическое воздействие на судью в товарищеском матче с «Вегас Голден Найтс» (1:5) 29 сентября. Ранее стало известно, что команда планирует оспорить возможную дисквалификацию.



В соответствии с условиями Коллективного договора игроков Национальной хоккейной лиги игрок потеряет часть зарплаты. Исходя из расчёта годовой зарплаты, Кейн лишится около $ 112 тыс. Деньги поступят в фонд экстренной помощи игрокам.



В прошлом регулярном чемпионате НХЛ 28-летний Кейн принял участие в 74 матчах, записав на свой счёт 56 (30+26) баллов при показателе полезности "-3".