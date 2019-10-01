«Спартак» — ЦСКА: Вишневский и Вей забили с разницей в 12 секунд

В первом периоде московского дерби «Спартака» и ЦСКА соперники обменялись заброшенными шайбами с разницей в 12 секунд. Авторами голов стали защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский и форвард ЦСКА Линден Вей.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«Спартак»:



Гудачек (Хомченко);

Гончаров — Вишневский, Карсумс — Шашков — Даугавиньш;

Рылов — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;

Кулик — Гришин, Кокарев — Столяров — Никонцев;

Тришин, Шабловский, Цыплаков — Злобин — Талалуев.



ХК ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Блажиевский — Нестеров, Капризов — Светлаков — Григоренко;

Киселевич — Марченко, Калинин — Шалунов — Окулов;

Науменков — Дальбек, Секач — Вей — Мамин;

Романов, Телегин — Карнаухов — Слепышев.