Немировски: победила лучшая команда. «Салават» вышел с хорошим настроем

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски поделился впечатлениями от проигранного матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (1:5).



«Поздравляю соперника с победой. Лучшая команда выиграла сегодня. В первые минуты они вышли с хорошим настроем и зажали нас в зоне. Потом мы начали играть в нашу игру. Во втором периоде хорошо играли до второго гола, после которого перестали показывать свой хоккей, а стали бегать за шайбой. Играли неправильно и получили третий и четвертый голы. В третьем периоде пытались что-то сделать, но не получилось. Готовимся к следующей игре», — приводит слова Немировски официальный сайт «Салавата Юлаева».



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