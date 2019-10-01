Ларсен: буду вспоминать моменты с юбилейными очками, когда буду старым
Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Филип Ларсен поделился впечатлениями от выигранного матча с нижегородским «Торпедо» (5:1).
«Мы забросили шайбы, которые должны были забрасывать, и добились желаемого результата, всё хорошо. Вдохновенная игра во втором периоде? Думаю, что нам удалось забить, и мы почувствовали уверенность в себе. До этого были игры, в которых нам не удавалось использовать свои моменты, но сейчас всё получилось и это придаст нам уверенности.
Знал ли я, что набрал своё 150-е очко в КХЛ? Нет, я об этом не знал. Конечно, это очень приятно. Думаю, что когда я буду старым, то буду вспоминать все эти моменты с юбилейными очками», — приводит слова защитника официальный сайт «Салавата Юлаева».
Умарк в ударе! Первое звено «Салавата» устроило шоу в Уфе
Филип Ларсен поддержал настрой партнёра, впервые набрав четыре очка за матч в КХЛ.
- 1 октября 2019
-
21:41
-
21:16
-
20:54
-
20:54
-
20:27
-
20:13
-
19:59
-
19:52
-
19:44
-
19:40
-
19:30
-
19:19
-
19:14
-
19:03
-
18:59
-
18:45
-
18:34
-
18:19
-
18:08
-
17:50
-
17:40
-
17:22
-
17:01
-
16:26
-
16:13
-
15:41
-
15:07
-
15:00
-
14:44
-
14:29
-
14:02
-
13:41
-
13:35
-
13:25
-
13:05
Партнерский контент