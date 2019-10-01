Ларсен: буду вспоминать моменты с юбилейными очками, когда буду старым

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Филип Ларсен поделился впечатлениями от выигранного матча с нижегородским «Торпедо» (5:1).



«Мы забросили шайбы, которые должны были забрасывать, и добились желаемого результата, всё хорошо. Вдохновенная игра во втором периоде? Думаю, что нам удалось забить, и мы почувствовали уверенность в себе. До этого были игры, в которых нам не удавалось использовать свои моменты, но сейчас всё получилось и это придаст нам уверенности.



Знал ли я, что набрал своё 150-е очко в КХЛ? Нет, я об этом не знал. Конечно, это очень приятно. Думаю, что когда я буду старым, то буду вспоминать все эти моменты с юбилейными очками», — приводит слова защитника официальный сайт «Салавата Юлаева».

Умарк в ударе! Первое звено «Салавата» устроило шоу в Уфе Филип Ларсен поддержал настрой партнёра, впервые набрав четыре очка за матч в КХЛ.