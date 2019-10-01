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Капризов оформил хет-трик за девять минут матча со «Спартаком»

Капризов оформил хет-трик за девять минут матча со «Спартаком»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов оформил хет-трик в третьем периоде матча со «Спартаком». Форвард забросил три шайбы всего за девять минут игрового времени.

«Спартак»:

Гудачек (Хомченко);
Гончаров — Вишневский, Карсумс — Шашков — Даугавиньш;
Рылов — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;
Кулик — Гришин, Кокарев — Столяров — Никонцев;
Тришин, Шабловский, Цыплаков — Злобин — Талалуев.

ХК ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);
Блажиевский — Нестеров, Капризов — Светлаков — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Калинин — Шалунов — Окулов;
Науменков — Дальбек, Секач — Вей — Мамин;
Романов, Телегин — Карнаухов — Слепышев.

Посмотреть видео хет-трика Капризова можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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