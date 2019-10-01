Капризов оформил хет-трик за девять минут матча со «Спартаком»

Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов оформил хет-трик в третьем периоде матча со «Спартаком». Форвард забросил три шайбы всего за девять минут игрового времени.



«Спартак»:



Гудачек (Хомченко);

Гончаров — Вишневский, Карсумс — Шашков — Даугавиньш;

Рылов — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;

Кулик — Гришин, Кокарев — Столяров — Никонцев;

Тришин, Шабловский, Цыплаков — Злобин — Талалуев.



ХК ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Блажиевский — Нестеров, Капризов — Светлаков — Григоренко;

Киселевич — Марченко, Калинин — Шалунов — Окулов;

Науменков — Дальбек, Секач — Вей — Мамин;

Романов, Телегин — Карнаухов — Слепышев.

Посмотреть видео хет-трика Капризова можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.