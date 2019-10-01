ЦСКА разгромил «Спартак» в московском дерби, забросив девять шайб

Хоккейный клуб «Спартак» на домашней площадке потерпел разгромное поражение от ЦСКА в московском дерби, встреча завершилась со счётом 3:9.



Счёт во встрече был открыт на восьмой минуте, точным броском отметился защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский. Уже через 12 секунд «армейский» клуб сравнял счёт, заброшенную шайбу в актив записал форвард Линден Вей. Вскоре нападающий Сергей Калинин вывел ЦСКА вперёд. На старте второго периода красно-белые забили свой второй гол усилиями защитника Максима Гончарова. До перерыва ЦСКА забил ещё четыре раза, авторами голов стали Константин Окулов, Иржи Секач и оформивший дубль Михаил Григоренко. В третьем периоде у «Спартака» забил Мартиньш Карсумс, у ЦСКА хет-трик оформил Кирилл Капризов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.