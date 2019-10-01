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ЦСКА разгромил «Спартак» в московском дерби, забросив девять шайб

ЦСКА разгромил «Спартак» в московском дерби, забросив девять шайб
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Спартак» на домашней площадке потерпел разгромное поражение от ЦСКА в московском дерби, встреча завершилась со счётом 3:9.

Счёт во встрече был открыт на восьмой минуте, точным броском отметился защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский. Уже через 12 секунд «армейский» клуб сравнял счёт, заброшенную шайбу в актив записал форвард Линден Вей. Вскоре нападающий Сергей Калинин вывел ЦСКА вперёд. На старте второго периода красно-белые забили свой второй гол усилиями защитника Максима Гончарова. До перерыва ЦСКА забил ещё четыре раза, авторами голов стали Константин Окулов, Иржи Секач и оформивший дубль Михаил Григоренко. В третьем периоде у «Спартака» забил Мартиньш Карсумс, у ЦСКА хет-трик оформил Кирилл Капризов.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 октября 2019, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 9
ЦСКА
Москва
1:0 Вишневский (Рылов) – 07:55' (5x5)   1:1 Вей – 08:07' (5x5)   1:2 Калинин – 13:23' (5x5)   2:2 Гончаров (Никонцев) – 21:02' (5x5)   2:3 Окулов – 29:58' (5x5)   2:4 Григоренко (Романов, Светлаков) – 34:14' (5x5)   2:5 Секач (Нестеров, Вей) – 38:01' (5x4)   2:6 Григоренко (Светлаков) – 39:32' (5x5)   3:6 Карсумс (Ганзл) – 40:20' (5x5)   3:7 Капризов (Григоренко) – 43:37' (5x5)   3:8 Капризов (Секач) – 45:07' (5x4)   3:9 Капризов (Григоренко, Романов) – 52:12' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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