Команда Знарка впервые пропустила девять шайб в КХЛ

Хоккейный клуб «Спартак» на домашней площадке потерпел разгромное поражение от ЦСКА в московском дерби, встреча завершилась со счётом 3:9. Для главного тренера «Спартака» Олега Знарка поражение стало самым крупным в рамках Континентальной хоккейной лиги. Ранее максимальное поражение специалиста было со счётом 1:7 с клубами ХК МВД и московским «Динамо».



Счёт во встрече был открыт на восьмой минуте, точным броском отметился защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский. Уже через 12 секунд «армейский» клуб сравнял счёт, заброшенную шайбу в актив записал форвард Линден Вей. Вскоре нападающий Сергей Калинин вывел ЦСКА вперёд. На старте второго периода красно-белые забили свой второй гол усилиями защитника Максима Гончарова. До перерыва ЦСКА забил ещё четыре раза, авторами голов стали Константин Окулов, Иржи Секач и оформивший дубль Михаил Григоренко. В третьем периоде у «Спартака» забил Мартиньш Карсумс, у ЦСКА хет-трик оформил Кирилл Капризов.

ЦСКА разгромил «Спартак» в московском дерби, забросив девять шайб