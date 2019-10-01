Команда Знарка впервые пропустила девять шайб в КХЛ

Хоккейный клуб «Спартак» на домашней площадке потерпел разгромное поражение от ЦСКА в московском дерби, встреча завершилась со счётом 3:9. Для главного тренера «Спартака» Олега Знарка поражение стало самым крупным в рамках Континентальной хоккейной лиги. Ранее максимальное поражение специалиста было со счётом 1:7 с клубами ХК МВД и московским «Динамо».
Счёт во встрече был открыт на восьмой минуте, точным броском отметился защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский. Уже через 12 секунд «армейский» клуб сравнял счёт, заброшенную шайбу в актив записал форвард Линден Вей. Вскоре нападающий Сергей Калинин вывел ЦСКА вперёд. На старте второго периода красно-белые забили свой второй гол усилиями защитника Максима Гончарова. До перерыва ЦСКА забил ещё четыре раза, авторами голов стали Константин Окулов, Иржи Секач и оформивший дубль Михаил Григоренко. В третьем периоде у «Спартака» забил Мартиньш Карсумс, у ЦСКА хет-трик оформил Кирилл Капризов.
- 1 октября 2019
-
22:47
-
22:43
-
22:41
-
22:38
-
22:30
-
22:26
-
22:23
-
22:13
-
22:10
-
22:05
-
22:00
-
21:59
-
21:54
-
21:51
-
21:41
-
21:16
-
20:54
-
20:54
-
20:27
-
20:13
-
19:59
-
19:52
-
19:44
-
19:40
-
19:30
-
19:19
-
19:14
-
19:03
-
18:59
-
18:45
-
18:34
-
18:19
-
18:08
-
17:50
-
17:40