Дацюк: многие болельщики ходили на стадион, когда я ещё играл в «Динамо-Энергии»

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк подвёл итоги матча с «Локомотивом» (4:1).



«Атмосфера сумасшедшая. Со многими болельщиками общался, люди говорят: «Мы ходили, когда ты ещё в «Динамо-Энергии» играл. И придём сейчас». Благодарен этим людям. За счет чего мы победили? За счёт самоотдачи. Самоотверженно сыграл Якуб Коварж, и мы реализовали моменты. «Локомотив» — хорошая команда. Здорово, что молодые ребята не тушуются, держат шайбу, стараются созидать и помогать друг другу. Ярославцам надо было сравнивать счет, они стали агрессивнее действовать. Из-за этого игра поменялась. Мы уступили несколько матчей подряд, приехали домой. Приятно снова ввернуться на победный путь и идти по нему дальше», — цитирует Дацюка официальный сайт КХЛ.

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