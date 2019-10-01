Капризов: не буду сочувствовать никому из «Спартака»

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (9:3).
«Всегда здорово забивать, сегодня у нас всё залетало, не только я забивал. Мы старались играть в свою игру. Главное было — не расслабляться после второго периода. Надо играть всю игру, а не отдельные отрезки. Где-то у „Спартака“ не получалось. Половину матча была равная борьба. Не смотрели на то, что заменили вратаря. С кем не бывает, ничего страшного.
Теория Дона Черри, по которой не нужно добивать соперника при крупном счёте? А что надо делать, пропускать? Если честно, не слышал про это. Мы просто старались играть. О десятой шайбе не думали. Сочувствовать никому из „Спартака“ не буду, это же игра.
О хет-трике тоже не думал. Где-то везло, где-то партнёры здорово отдавали. Не скажу, что „Спартаку“ забивать три шайбы приятнее, чем „Локомотиву“. Мне всем нравится забивать. Главное, чтобы твоя команда побеждала. А когда ты приносишь пользу, это вдвойне приятно.
Не могли предположить перед дерби, что будет такой разгром. Когда вышли на игру, была прекрасная атмосфера, болельщики здорово наводят шорох. С настроением играли.
Бейсболки после хет-трика? Мне их не отдают. Конечно, хотел бы, чтобы отдали», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
- 1 октября 2019
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