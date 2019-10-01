Никитин: бывают такие матчи, когда залетает практически всё

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги выигранного дерби со «Спартаком» (9:3).



«Бывают такие матчи, когда залетает практически всё. Первые два периода равная игра была. В третьем мы уже дисциплинированно сыграли. Ребята своё реализовали, для форвардов это важно. Робинсон и Андронов тренируются в общей группе. Робинсон, думаю, сыграет в следующем матче, по Андронову — посмотрим.



Это дерби, у ребят были эмоции. Было важно сыграть на команду, это важное качество для любого мастера. Мы сделали на этом акцент, ребята откликнулись. Мы готовились к сегодняшней игре и не думали о серии побед над «Спартаком», статистика рано или поздно меняется», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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