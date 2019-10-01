С. Зубов: пытались упростить игру, но пока изучаем друг друга

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Сергей Зубов поделился впечатлениями от гостевого матча с минским «Динамо» (1:2 ОТ).



«Хорошая была игра. Немножко корявая, нервная. Обе команды играли на результат. Хорошо, что сравняли счёт в третьем периоде. Просили обострять игру, но не получилось. Завтра выходной, отдохнем, будем готовиться дальше. Большинство не получалось. Пытались упростить игру, но мы пока изучаем друг друга. Такое сейчас время. Команда соперника хорошо сыграла в меньшинстве. Неоправданные удаления? Пытаемся успокаивать ребят, такой хоккей у нас сейчас», — передает слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.



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ХК «Сочи» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив минскому «Динамо»