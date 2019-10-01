Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

С. Зубов: пытались упростить игру, но пока изучаем друг друга

С. Зубов: пытались упростить игру, но пока изучаем друг друга
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Сергей Зубов поделился впечатлениями от гостевого матча с минским «Динамо» (1:2 ОТ).

«Хорошая была игра. Немножко корявая, нервная. Обе команды играли на результат. Хорошо, что сравняли счёт в третьем периоде. Просили обострять игру, но не получилось. Завтра выходной, отдохнем, будем готовиться дальше. Большинство не получалось. Пытались упростить игру, но мы пока изучаем друг друга. Такое сейчас время. Команда соперника хорошо сыграла в меньшинстве. Неоправданные удаления? Пытаемся успокаивать ребят, такой хоккей у нас сейчас», — передает слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

ХК «Сочи» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив минскому «Динамо»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019