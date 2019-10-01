Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Яркий перформанс, Алдонин и Максименко на трибунах. Фото разгрома «Спартака»

Перформанс болельщиков ХК «Спартак»
Яркий перформанс, Алдонин и Максименко на трибунах. Фото разгрома «Спартака»
Хоккей / КХЛ 0

1 октября в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» хоккейный клуб «Спартак» потерпел поражение с разгромным счётом в московском дерби с ЦСКА, встреча завершилась со счётом 3:9.

Счёт был открыт на восьмой минуте, точным броском отметился защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский. Уже через 12 секунд «армейский» клуб сравнял счёт, заброшенную шайбу в актив записал форвард Линден Вей. Вскоре нападающий Сергей Калинин вывел ЦСКА вперёд. На старте второго периода красно-белые забили второй гол усилиями защитника Максима Гончарова. До перерыва ЦСКА забил ещё четыре раза, авторами голов стали Константин Окулов, Иржи Секач и оформивший дубль Михаил Григоренко. В третьем периоде у «Спартака» забил Мартиньш Карсумс, у ЦСКА хет-трик оформил Кирилл Капризов.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019