Яркий перформанс, Алдонин и Максименко на трибунах. Фото разгрома «Спартака»

1 октября в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» хоккейный клуб «Спартак» потерпел поражение с разгромным счётом в московском дерби с ЦСКА, встреча завершилась со счётом 3:9.



Счёт был открыт на восьмой минуте, точным броском отметился защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский. Уже через 12 секунд «армейский» клуб сравнял счёт, заброшенную шайбу в актив записал форвард Линден Вей. Вскоре нападающий Сергей Калинин вывел ЦСКА вперёд. На старте второго периода красно-белые забили второй гол усилиями защитника Максима Гончарова. До перерыва ЦСКА забил ещё четыре раза, авторами голов стали Константин Окулов, Иржи Секач и оформивший дубль Михаил Григоренко. В третьем периоде у «Спартака» забил Мартиньш Карсумс, у ЦСКА хет-трик оформил Кирилл Капризов.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.