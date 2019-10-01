Вудкрофт: «Сочи» почти смог усыпить нас, нам недоставало эмоций
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с хоккейным клубом «Сочи» (2:1 ОТ).
«Команда соперника сыграла отлично. Они почти смогли усыпить нас. Нам немного не доставало эмоций в игре. Тем не менее хоккей — игра, иногда играешь хорошо – результата нет, играешь не очень – получаешь победу. Как тренер я никогда не говорю, что надо делать, чтобы не проиграть. Я говорю то, чтобы победить. Мы привыкли к таким ситуациям в овертаймах. Овертаймы треплют нервы тренерам. Однако постоянные овертаймы сделали нас сильнее, сплотили команду. Теперь нас не так просто обыграть в дополнительное время», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
ХК «Сочи» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив минскому «Динамо»
- 1 октября 2019
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