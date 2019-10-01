Пулккинен: нынешний Пулккинен отличается от прошлогоднего здоровьем

Нападающий минского «Динамо» Теэму Пулккинен подвёл итоги матча с «Сочи» (2:1 ОТ).



«Отлично, что смогли сегодня победить. Получилась небрежная игра, обе команды совершали ошибки сегодня. Мы заработали сегодня два очка, но мы должны играть лучше. Почему сегодня было мало голов? Наше большинство было плохим, нам надо улучшать его. Мы упустили наши моменты в неравных составах. Когда идет большинство, идут и голы. Но мы забили на одну шайбу больше, чем соперник, и мы победили.



В КХЛ играешь с хорошими командами, трудно забивать в каждом матче. Всё зависит от хода игры. Каждый раз стараешься показать свою лучшую игру.



Чем нынешний Пулккинен отличается от прошлогоднего? У меня нет проблем со здоровьем — в этом самое главное отличие. У меня была травма в прошлом сезоне. Когда здоров, играть куда проще», — сказал Пулккинен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Литавором.

ХК «Сочи» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив минскому «Динамо»