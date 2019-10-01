Светлаков: «Витязь» не зря идёт в лидерах, не удивлён их прогрессу

Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (9:3).
«Хорошо, что получилось так много забить. Да, пропустили, но потом нашли свою игру. Сначала немного вкатывались в игру, корректировали в перерыве. Тренеры подсказали, что надо делать. Дальше всё стало у нас получаться.
Хорошо, что забили в следующей смене после первой пропущенной шайбы. Не дали им долго вести в счёте.
Как игралось с Капризовым и Григоренко? Да хорошо. У нас со всеми ребятами хорошо играется. Кирилл — молодец.
Я сегодня был подносчиком снарядов? Это же командный вид спорта. Мы прежде всего играем на командный результат. А личные результаты — это уже второстепенно.
Безусловно, будем настраиваться на «Витязь». Думаю, будет хорошая игра. Они не зря идут в лидерах. Не удивлён их прогрессу. Хорошая команда, они играют в свою игру», — передаёт слова Светлакова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
- 2 октября 2019
-
00:00
- 1 октября 2019
-
23:45
-
23:41
-
23:38
-
23:33
-
23:15
-
23:11
-
23:05
-
23:02
-
22:59
-
22:47
-
22:43
-
22:41
-
22:38
-
22:30
-
22:26
-
22:23
-
22:13
-
22:10
-
22:05
-
22:00
-
21:59
-
21:54
-
21:51
-
21:41
-
21:16
-
20:54
-
20:54
-
20:27
-
20:13
-
19:59
-
19:52
-
19:44
-
19:40
-
19:30