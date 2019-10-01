Светлаков: «Витязь» не зря идёт в лидерах, не удивлён их прогрессу

Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (9:3).



«Хорошо, что получилось так много забить. Да, пропустили, но потом нашли свою игру. Сначала немного вкатывались в игру, корректировали в перерыве. Тренеры подсказали, что надо делать. Дальше всё стало у нас получаться.



Хорошо, что забили в следующей смене после первой пропущенной шайбы. Не дали им долго вести в счёте.



Как игралось с Капризовым и Григоренко? Да хорошо. У нас со всеми ребятами хорошо играется. Кирилл — молодец.



Я сегодня был подносчиком снарядов? Это же командный вид спорта. Мы прежде всего играем на командный результат. А личные результаты — это уже второстепенно.



Безусловно, будем настраиваться на «Витязь». Думаю, будет хорошая игра. Они не зря идут в лидерах. Не удивлён их прогрессу. Хорошая команда, они играют в свою игру», — передаёт слова Светлакова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

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