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Юртайкин тренируется в первом звене «Сан-Хосе» перед началом сезона

Юртайкин тренируется в первом звене «Сан-Хосе» перед началом сезона
Хоккей / НХЛ 0

Стали известны сочетания атакующих троек на тренировке клуба Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» накануне старта регулярного чемпионата, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Кевин Курц. Напомним, «акулы» начнут сезон 3 октября встречей с «Вегас Голден Найтс».

В первом звене «Сан-Хосе» тренируется форвард Данил Юртайкин, удачно отыгравший предсезонку.

Майер — Кутюр — Юртайкин;
Бергман — Гертл — Радил;
Соренсен — Торнтон — Лабанк;
Мелкер — Гудро — Гамбрелл.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19 Юртайкин провёл за ярославский «Локомотив» 40 матчей и набрал 19 (10+9) очков. В Кубке Гагарина хоккеист отметился одной результативной передачей за 8 матчей.

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