Юртайкин тренируется в первом звене «Сан-Хосе» перед началом сезона
Стали известны сочетания атакующих троек на тренировке клуба Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» накануне старта регулярного чемпионата, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Кевин Курц. Напомним, «акулы» начнут сезон 3 октября встречей с «Вегас Голден Найтс».
В первом звене «Сан-Хосе» тренируется форвард Данил Юртайкин, удачно отыгравший предсезонку.
Майер — Кутюр — Юртайкин;
Бергман — Гертл — Радил;
Соренсен — Торнтон — Лабанк;
Мелкер — Гудро — Гамбрелл.
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19 Юртайкин провёл за ярославский «Локомотив» 40 матчей и набрал 19 (10+9) очков. В Кубке Гагарина хоккеист отметился одной результативной передачей за 8 матчей.
Зачем уезжали? Где оказались россияне, сменившие летом КХЛ на НХЛ
Очень многим из них придётся пробиваться в основу из фарм-клубов. Но есть и приятные исключения.
- 2 октября 2019
-
00:00
- 1 октября 2019
-
23:45
-
23:41
-
23:38
-
23:33
-
23:15
-
23:11
-
23:05
-
23:02
-
22:59
-
22:47
-
22:43
-
22:41
-
22:38
-
22:30
-
22:26
-
22:23
-
22:13
-
22:10
-
22:05
-
22:00
-
21:59
-
21:54
-
21:51
-
21:41
-
21:16
-
20:54
-
20:54
-
20:27
-
20:13
-
19:59
-
19:52
-
19:44
-
19:40
-
19:30
Партнерский контент