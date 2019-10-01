Мартемьянов: считаю Дацюка одним из лидеров «Автомобилиста»
Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги выигранного матча с «Локомотивом» (4:1).
«Хотелось бы поблагодарить команду за проведённый матч, за победу. В нашем положении отступать было некуда – четыре поражения подряд, хотя и играли неплохо. Кроме того, нас застигла голевая засуха, но сегодня мы её «размочили». Игра команды мне понравилась: парни действовали самоотверженно, была хорошая самоотдача.
Сочетание Дацюка с Доусом и Мацеком? Дацюк пока будет играть в этом сочетании, в центре. Считаю, что они неплохие матчи проводили. Павел внес определенную уверенность в командные действия в тяжелой ситуации. Считаю его одним из лидеров нашей команды», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.
«Автомобилист» прервал серию поражений, обыграв «Локомотив»
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