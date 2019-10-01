Ардашев: не могу дать оценку Мактавишу, но «Локомотив» тяжеловат

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Александр Ардашев подвёл итоги матча с «Автомобилистом» (1:4).
«Мы проделали большую работу сегодня. Нанесли много бросков, но у соперника хорошо сыграл вратарь. Кроме того, мы допустили неоправданные ошибки, которые привели к пропущенным голам. Честно скажу, немного обидное поражение для нас. Но будем двигаться дальше. Не слишком успешные результаты? Я всего три матча в качестве исполняющего обязанности.
Оценку предыдущему тренеру дать не могу, поскольку с командой не был. То, что я увидел: функционально команда тяжеловата. К сожалению, у нас не было троек, на которые можно положиться. Мы очень надеемся, что наши легионеры будут добавлять с каждой игрой. Чего-то пока не хватает, но мы где-то рядом», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.
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