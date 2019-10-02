Илья Любушкин не вошёл в состав «Аризоны» на начало сезона

Клуб Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» на официальном сайте объявил состав на первый матч регулярного сезона. В него вошли три голкипера, шесть защитников и 12 нападающих. Российский защитник Илья Любушкин в состав не попал, он начнёт сезон в клубе АХЛ.
Полный состав «Аризоны»:
Голкиперы: Эрик Комри, Антти Раанта и Дарси Кёмпер;
Защитники: Никлас Яльмарссон, Джейкоб Чичран, Оливер Экман-Ларссон, Алекс Голигоски, Джейсон Демерс и Джордан Истерли;
Нападающие: Ник Шмальц, Клэйтон Келлер, Винсент Хиностроза, Брэд Ричардсон, Кристиан Дворак, Дерек Степан, Баррет Хэйтон, Карл Сёдерберг, Михаэль Грабнер, Лоусон Крауз, Фил Кессел и Конор Гарнланд.
Регулярный сезон Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20 стартует 3 октября мск. В первом матче «Сент-Луис» на домашней арене сыграет с «Вашингтоном». Помимо этого матча в первый игровой день «Оттава» на выезде сыграет с «Торонто». «Эдмонтон» примет «Ванкувер», а «Вегас» проведёт домашнюю встречу с «Сан-Хосе».
- 2 октября 2019
-
08:17
-
08:03
-
00:00
- 1 октября 2019
-
23:45
-
23:41
-
23:38
-
23:33
-
23:15
-
23:11
-
23:05
-
23:02
-
22:59
-
22:47
-
22:43
-
22:41
-
22:38
-
22:30
-
22:26
-
22:23
-
22:13
-
22:10
-
22:05
-
22:00
-
21:59
-
21:54
-
21:51
-
21:41
-
21:16
-
20:54
-
20:54
-
20:27
-
20:13
-
19:59
-
19:52
-
19:44