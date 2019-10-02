Илья Любушкин не вошёл в состав «Аризоны» на начало сезона

Клуб Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» на официальном сайте объявил состав на первый матч регулярного сезона. В него вошли три голкипера, шесть защитников и 12 нападающих. Российский защитник Илья Любушкин в состав не попал, он начнёт сезон в клубе АХЛ.

Полный состав «Аризоны»:

Голкиперы: Эрик Комри, Антти Раанта и Дарси Кёмпер;

Защитники: Никлас Яльмарссон, Джейкоб Чичран, Оливер Экман-Ларссон, Алекс Голигоски, Джейсон Демерс и Джордан Истерли;

Нападающие: Ник Шмальц, Клэйтон Келлер, Винсент Хиностроза, Брэд Ричардсон, Кристиан Дворак, Дерек Степан, Баррет Хэйтон, Карл Сёдерберг, Михаэль Грабнер, Лоусон Крауз, Фил Кессел и Конор Гарнланд.

Регулярный сезон Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20 стартует 3 октября мск. В первом матче «Сент-Луис» на домашней арене сыграет с «Вашингтоном». Помимо этого матча в первый игровой день «Оттава» на выезде сыграет с «Торонто». «Эдмонтон» примет «Ванкувер», а «Вегас» проведёт домашнюю встречу с «Сан-Хосе».