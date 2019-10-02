Бэбкок: будет ли у «Торонто» капитан? Не знаю. То есть знаю, но вам не скажу

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок своеобразно прокомментировал выборы нового капитана команды перед стартующим сезоном НХЛ.

«Будет ли у «Торонто» капитан в первом матче сезона-2019/20? Сто процентов. Будет ли это Джон Таварес? Я не знаю ответа на этот вопрос. Вернее, я знаю ответ, но вам говорить не буду», — сказал Бэбкок в эфире TSN.

Главным кандидатом на капитанскую нашивку считался Остон Мэттьюс, но после известий о проблемах форварда с законом североамериканские специалисты сомневаются, что «кленовые листья» выберут капитаном именно его.

Остон в состоянии алкогольного опьянения пытался залезть в машину охранника жилого комплекса. Сотрудница, которая находилась в машине, заявила, что Мэттьюс в компании друзей дёргал ручку двери, чтобы посмотреть, как она отреагирует. Спустя несколько дней девушка подала заявление в полицию.